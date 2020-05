Nigéria renova por dois anos com o selecionador Gernot Rohr

"Estou feliz por anunciar que a NFF e o treinador Gernot Rohr concluíram todas as negociações relativas ao contrato e que ele vai continuar como treinador dos ‘Super Eagles’", escreveu o presidente da federação, Amaju Pinnick, no Twitter.



Selecionador da Nigéria desde 2016, o técnico tem no currículo uma qualificação para o Mundial de 2018 e o terceiro lugar na CAN2019.



Gernot Rohr, de 66 anos, tinha anteriormente orientado as seleções de Burquina Faso, Níger e Gabão.