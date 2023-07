Nigeriano Samu Chukwueze assina pelo AC Milan até 2028

O avançado nigeriano Samu Chukwueze transferiu-se dos espanhóis do Villarreal para os italianos do AC Milan, confirmaram hoje os dois clubes, com o futebolista a assinar um contrato válido até 30 de junho de 2028.

“O AC Milan está feliz por anunciar a contratação de Samu Chukwueze ao Villarreal. O avançado assinou até 30 de junho de 2028 e vai vestir a camisola número 21”, refere o AC Milan em comunicado.



Os clubes não revelaram os valores do negócio, mas os órgãos de comunicação social dos dois países revelam que os italianos vão pagar 20 milhões de euros pelo passe do internacional nigeriano, de 24 anos, num acordo com mais 10 milhões de euros em objetivos.



Chukwueze, que vai ser colega de equipa do português Rafael Leão, deixou o Villarreal, clube onde chegou em 2016/17, ainda para a formação, subindo à equipa principal em 2018/19.