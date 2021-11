Nilton Terroso encontra projeto estável no Zimbabué

O antigo assistente de Ole Gunnar Solsjkaer é, desde esta época, o responsável técnico dos Bulawayo Chiefs, “um clube com menos de 10 anos” e que “não está habituado a ganhar títulos”, mas que procura dar “os passos certos” para se tornar “numa referência de profissionalismo e organização” no país.”, disse o técnico à agência Lusa, cerca de dois meses depois de assumir o comando do clube africano.Aos 42 anos, Terroso já orientou equipas no Reino Unido, em Portugal e Moçambique, mas encontrou no Zimbabué a oportunidade de aplicar todos os conhecimentos que adquiriu nas suas formações em "Ciências do Desporto, com especialização em treino e performance de futebol".”, explicou o antigo treinador de Atlético e Olhanense, na II Liga portuguesa.O técnico português encontrou, então, um clube “disposto a ouvir” o que tem para dizer, as suas “ideias” e que não classifica o trabalho em termos de resultados, valorizando antes o desenvolvimento “em termos de metodologia, conhecimento e estruturação”.“Ainda são só dois meses, mas as coisas estão a correr bem. Sei que os treinadores vivem sempre de resultados, mas não é assim que classificamos as coisas neste momento. É olhando e vendo que o clube está, realmente, a desenvolver-se e a melhorar em todos os aspetos”, enalteceu.Mas, uma vez que os resultados da equipa principal são o "barómetro" de qualquer projeto, Terroso procura aplicar não só os conhecimentos que adquiriu na sua formação, na Universidade de Cardiff, como também os que adquiriu no período em que foi adjunto de Solsjkaer, em 2013/14, no clube daquela cidade, que disputava a Premier League.O norueguês, que orientou até este domingo os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, tem “uma confiança enorme nas pessoas com quem trabalha” e Nilton Terroso procura imprimir o mesmo "cunho" à sua própria liderança.”, exemplificou.





Um caminho diversificado







Mas o caminho do português, licenciado em futebol no Reino Unido, que foi adjunto de um norueguês e liderou uma equipa de sub-21 no País de Gales, foi bastante sinuoso até chegar ao Zimbabué, no continente africano.Passou também por Portugal, pelo Atlético (2015/16) e pelo Olhanense (2017/18), quando apareceu uma “oportunidade de regressar ao país e assumir uma equipa profissional”, o que “sempre foi um objetivo”, mas podia, depois, ter divergido para paragens tão díspares como o Canadá ou a China.É então que surgem os Bulawayo Chiefs, “muito por acaso”, quando o "atual diretor de formação dos escoceses do Hibernian" e amigo pessoal de Terroso, Steve Kean, antigo jogador da Académica e da Naval 1.º de Maio, estava de visita ao português, no Algarve, e recebeu uma chamada de um contacto que tinha no clube do Zimbabué.Satisfeito com o projeto que abraçou, Terroso admite, no entanto, que “”, mas garante que “”.”, disse o treinador à agência Lusa.