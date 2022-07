Nkunku futebolista do ano para a associção de jornalistas de desporto alemães

Nkunku, que prolongou o seu contrato com o Leipzig por dois anos, até 2026, recebeu 134 pontos de um painel de 706 votantes, mais seis do que o polaco Robert Lewandowski, agora jogador do FC Barcelona, depois de oito épocas no Bayern Munique.



“Sinto-me muito honrado e sei apreciar devidamente um prémio como este. Antes de tudo, agradecer à minha equipa, ao meu treinador e a todos no clube. Sem o seu apoio, era impossível fazer uma época assim”, afirmou Nkunku, que já tinha sido eleito o melhor pelos seus pares na Bundesliga 2021/22.



Num prémio criado em 1960, que já conta 63 edições e tinha tido um francês a vencer (Franck Ribery, em 2008), o terceiro classificado foi o guarda-redes Kevin Trapp, vencedor da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt.



A VDS premiou ainda Lea Schüller, do Bayern Munique, com a futebolista do ano e Christian Streich, que comanda o Friburgo desde dezembro de 2011, como melhor treinador.