Norwish goleado em casa pelo West Ham diz adeus à ‘Premier League’

O experiente atacante inglês Michail Antonio, de 30 anos, foi a grande figura da partida, ao apontar os quatro golos do desafio, aos 11, aos 45+1, aos 54 e aos 74.



Com 21 pontos em 35 jogos, o Norwish está matematicamente fora da Premier League na próxima época, enquanto o rival de hoje, ao somar três pontos, segue em 16.º (34 pontos), dando um passo importante na direção da permanência.



No outro jogo já disputado em Inglaterra, o também aflito Watford (17.º com 34 pontos) venceu o Newcastle por 2-1, depois de ter estado a perder após o golo do ponta-de-lança Dwight Gayle aos 23 minutos.



Mas o avançado Troy Deeney converteu dois penáltis para a formação da casa (52 e 82 minutos) e deu a vitória ao Watford.



Hoje ainda se vão jogar mais três partidas, com o já consagrado campeão Liverpool a receber o Burnley, o Sheffield United a enfrentar o Chelsea, e o Brighton a encarar o Manchester City.