Nós Lá Fora

Antes do futebol indonésio, Paulo Sérgio esteve no Brunei durante duas epocas e meia ao serviço do DPMM FC, clube que joga como convidado na Liga de Singapura.



Foi campeão e também eleito o melhor jogador da liga.



Ao longo da vida de futebolista, Paulo Sérgio teve mais duas experiências no estrangeiro, em Espanha representou no Salamanca e no Chipre jogou no AEL Limassol, onde jogou na Liga dos Campeões e na Liga Europa.



Começou nas escolas do Benfica, foi dispensado, um amigo levou-o para o Oriental, despertou novamente o interesse do Benfica mas, ainda magoado, optou pelo Sporting.



No Sporting jogou com Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, entre outros.







Foi internacional sub-17, sub-19, sub-20 e sub-21. Faltou-lhe a seleção principal e guarda alguma mágoa, tanto mais, acredita que poderia ser chamado se tem regressado ao Sporting.



Teve tudo acordado com o treinador Paulo Sérgio e o diretor desportivo Costinha, mudanças em Alvalade, entrou José Couceiro para responsável pelo futebol, anulou o acordo para deixar o Olhanense.



Para além do Sporting, representou a Academica, Belenenses, Estrela da Amadora, Desportivo das Aves, Portimonense, Olhanense, Vitória de Guimarães e Arouca.



Hoje é o jogador estrela do Bhayangkara FC e espalha magia nos relvados do sudeste asiático.