Nós Lá Fora

Foto: Francisco Gomes

É mais um jogador a conciliar o futebol profissional com os estudos, é licenciado em Saúde Ambiental.



Chico Gomes começou no futebol onde hoje em dia poucos começam, a jogar com os amigos na rua, entre deveres escolares e hora das refeições.



Depois, foi para a formação do Sobreirense, esteve no Lourinhense e despertou a cobiça do Sporting.



Com a idade de infantil foi para a Academia em Alcochete. Foi campeão em iniciados e juvenis.



Na passagem para os juniores, uma lesão interrompeu a carreira. Regressou nos juniores da Académica de Coimbra, a pensar no futebol e nos estudos.



Festejou a subida à primeira Liga com o Moreirense e o União da Madeira. Jogou também no Tourizense, Pampilhosa, Torreense, Portimonense, Desportivo das Aves e Cova da Piedade.



A primeira experiência no estrangeiro foi na Bulgária, representou o Chernomoretz.



Na República Checa, já prolongou o contrato por mais uma época.



Chico Gomes, jogador do Brno, está satisfeito no futebol checo, recetivo, no entanto, a outros desafios.