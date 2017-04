Nós lá Fora

O futebol e a vida andaram sempre juntos. Paulo Gomes começou aos sete anos no Futebol Clube do Porto.



Ficou doente e teve que deixar o futebol. Recuperado regressou a paixão.



Representou o Coimbrões, ainda juvenil jogava nos juniores, seguiu para o Sporting de Espinho, Oliveira do Douto, Argus, Oliveira do Hospital, Dragões Sandinenses, Naval, Bragança, Lousada, Vizela, Machico e Hamm Benfica.



Em Portugal a velhice chega perto dos 30 anos ao futebol. Paulo Gomes pensou atravessar o atlântico mas o futebol levou-o para o Luxemburgo.



Terminou a carreira de jogador no Hamm Benfica e iniciou a vida como treinador.



Recorda Jorge Amaral, João Eusébio, Fernando Valente e, principalmente, Ulisses Morais, que foi buscá-lo aos escalões secundários, como os mestres do treino que foi encontrando ao longo da carreira de jogador.



Há sete anos vive esse sonho.