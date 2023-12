Nottingham, de Nuno Espírito Santo, vence em Newcastle e quebra ciclo negativo

O treinador português Nuno Espírito Santo alcançou, no boxing day, a sua primeira vitória à frente do Nottingham Forest, em Newcastle, por 3-1, na 19.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

O destaque foi o avançado neo-zelandês Chris Wood, de 32 anos, autor de um ‘hat-trick’ e que deu contributo decisivo para o Nottingham quebrar um ciclo de sete jornadas sem vencer e para o técnico luso, que se estreara na jornada anterior em casa com uma derrota perante o Bournemouth, por 3-2, obter a sua primeira vitória.



O Newcastle, que não era derrotado em casa pelo Nottingham Forest desde 1988, chegou justamente ao golo aos 23 minutos, pelo avançado sueco Alexander Isak, na execução de um penálti, a culminar um período de total domínio da partida, mas o Nottingham chegou ao empate num lance de contra-ataque à beira do intervalo, aos 45+1, após uma jogada desenhada por Gibbs-White e pelo extremo sueco Anthony Elanga.



O mesmo jogador voltou a assistir Chris Wood, aos 53 minutos, que estava imparável e assinou o terceiro sete minutos volvidos, aos 60, em dois lances de grande qualidade na finalização.



Wood tinha sido contratado pelo Newcastle por 30 milhões de euros em 2021, clube pelo qual marcou apenas cinco golos antes de rumar a Nottingham, e deu agora a primeira vitória a Nuno Espírito Santo ao comando da equipa, em provisório 16.º lugar, com 17 pontos.



Já o Newcastle somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos da Premier League e ocupa para já o sétimo lugar, com 29 pontos.