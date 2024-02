Nottingham e Chelsea nos "oitavos" da Taça de Inglaterra

Em jogos de repetição depois de empates no primeiro encontro entre as equipas nos 16 avos de final, o triunfo sorriu a duas formações primodivisionárias, com a equipa de Nuno Espírito Santo a vencer no desempate por grandes penalidades.



O belga Divock Origi adiantou o Forest aos oito minutos, a passe do brasileiro ex-FC Porto Felipe, mas Knight, seis minutos depois, forçou de novo o empate, só desfeito nos penáltis, já com Nuno Tavares em campo na equipa da casa, a partir dos 75.



Nos penáltis, foi o remate falhado de Bell que fez a diferença, deixando a equipa de Nottingham nos "oitavos", em busca de um terceiro título, depois de vitórias em 1898 e 1959.



Na próxima fase, bater-se-ão com o Manchester United.



Em Londres, o Chelsea avançou para a próxima fase ao vencer em casa do Aston Villa por 3-1, procurando o primeiro triunfo na prova desde 2018, encontrando a seguir o Leeds, do segundo escalão.



Gallagher, aos 11 minutos, Nico Jackson, aos 21, e o argentino ex-Benfica Enzo Fernández, aos 54, fizeram os golos dos "blues", com Diaby a reduzir, aos 90+1.