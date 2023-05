Nottingham e Everton deixam zona perigosa, Southampton quase despromovido

No City Ground, em Nottingham, os visitados estiveram sempre por cima do adversário, face ao ‘bis’ de Awoniyl (18 e 21 minutos) e ao golo de Gibbs-White, de penálti(44), com Alcaraz, pelo meio, a reduzir distâncias.



No segundo tempo, Lyanco (51) marcou para colocar o ‘placard’ com a diferença mínima, mas os ‘saints’ voltaram a sofrer pelos ‘pés’ de Danilo (73) e a marcar por Ward-Prowse (90+6), de penálti.



Com este desfecho, o Southampton somou o 10.º jogo seguido sem vencer na Premier League, na qual é último, com 24 pontos, a oito do Everton (17.º), a primeira equipa acima da ‘linha de água’. O Forest está imediatamente à frente, com 33.



Oito jogos depois, o Everton voltou aos melhores resultados em Brighton e ganhou um novo fôlego na luta pela permanência, com uma exibição muito bem conseguida, por culpa dos remates certeiros de Doucoure (01 e 29), um golo na própria baliza do guarda-redes Steele e um 'bis' de McNeil (76 e 90+6).



Os ‘seagulls’, que marcaram o tento de honra por Mac Allister (79), prosseguem no sétimo lugar europeu, com 55.



No primeiro jogo do dia, o Fulham, orientado pelo português Marco Silva, regressou às vitórias, ao superiorizar-se na receção ao aflito Leicester por 5-3.



Em Craven Cottage, em Londres, o desafio ficou praticamente resolvido ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros de Willian (10), do ex-Benfica Carlos Vinícus (18) e de Tom Cairney.



No segundo tempo, Cairney 'bisou', aos 51, antes de Barnes (59) encurtar distâncias e Vardy desperdiçar uma grande penalidade para os ‘foxes’, que hoje tiveram o defesa Ricardo Pereira entre os suplentes.



Willian foi o autor do quinto golo da equipa londrina, aos 70 minutos, naquele que foi o segundo da conta pessoal, com Maddison (81), de penálti, e Barnes (90), pela segunda vez, a atenuarem os danos.



No Fulham, o luso João Palhinha disputou os 90 minutos, enquanto o compatriota Cédric Soares não saiu do banco de suplentes.



Com este triunfo, quatro jogos depois sem conhecer o sabor da vitória, os ‘cottagers’ somam 48 pontos, no 10.º lugar de uma classificação liderada pelo Manchester City (82), que tem menos um jogo do que o segundo posicionado Arsenal (81).



O Leicester é 18.º, com 30 pontos, os mesmos do Leeds (19.º).