Nottingham empresta Joe Worrall ao Besiktas

O acordo de cedência do defesa, até agora capitão do Nottingham Forest, é válido até ao final da temporada, e os turcos podem adquirir o jogador em definitivo, numa operação em que os valores não foram revelados.Joe Worrall foi formado na academia do Nottingham e chegou ao clube em 2011, tendo disputado 226 partidas pela equipa principal.O jogador de 27 anos fez 30 jogos na Premier League na temporada passada, quando o Forest garantiu a permanência entre a elite do futebol inglês, depois de ter regressado à primeira divisão, mas atuou apenas nove vezes nesta época.