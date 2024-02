Nottingham Forest perde em casa com Newcastle

O histórico emblema procurou sempre discutir o jogo com os ‘magpies’, conseguindo por duas vezes anular desvantagens, mas a segunda parte e o dia positivo de Bruno Guimarães, que 'bisou', ditaram nova derrota do Forest.



Foi Bruno Guimarães, que apenas tinha marcado à sexta jornada, a iniciar o triunfo do Newcastle, a aparecer ao segundo poste com um remate de primeira, logo aos 10 minutos, e a fechar a contagem, aos 66.



Antes, tinha sido uma primeira parte com muitos golos, com Elanga a igualar para Nottingham, aos 26 minutos, já depois do golo de Guimarães, Schar a dar nova vantagem ao Newcastle, aos 43, e Hudson-Odoi a igualar em cima do intervalo, aos 45+6.



Nuno Espírito Santo, que está sem vencer há seis jogos (três derrotas e três empates), teve Nuno Tavares a titular e Rodrigo Ribeiro no banco.



O Nottingham é 16.º classificado, dois pontos acima do Everton, já em zona de descida, enquanto o Newcastle subiu ao sétimo lugar, com mais um jogo do que o West Ham e aproveitando a derrota de hoje do Brighton em casa do Tottenham (2-1).



A jornada mantém o Liverpool na frente, seguido do tricampeão Manchester City, a dois pontos, e quando as duas equipas venceram também hoje os seus jogos, com Burnley (3-1) e Everton (2-0), respetivamente.



No domingo, entram em campo West Ham com Arsenal e Aston Villa diante do Manchester United, enquanto Crystal Palace e Chelsea encerram a ronda na segunda-feira.