Nova derrota do Spartak, de Rui Vitória, agora na Liga Europa

Após a queda para a Liga Europa, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (às mãos do Benfica), Rui Vitória soma a sexta derrota em 10 jogos, em evidente ambiente de crise no Spartak, atual nono classificado na Liga russa.



O jogo que marcou o arranque do Grupo C teve mais pendor ofensivo do Spartak, com o campeão polaco a ser mais afortunado na fase final, com o golo de Lirim Castrati, aos 90+2 minutos.



O jogador kosovar, entrado na segunda parte, marcou após uma boa incursão, com cruzamento, do albanês Ernest Muci, que também começou o jogo no banco dos suplentes.



A melhor ocasião do Spartak foi um remate à barra do central francês Samuel Gigot, a meio da segunda parte.



No conjunto polaco, orientado por Czeslaw Michniewicz, jogam quatro portugueses, sendo que Josué foi titular no meio-campo e Rafa Lopes entrou muito perto do fim, enquanto Yuri Ribeiro e André Martins não saíram do banco.



O Grupo C prossegue na quinta-feira, com o embate entre o Leicester e o Nápoles, no estádio King Power.