Nova Zelândia, EUA, Senegal e Arábia Saudita fecham oitavos do Mundial sub-20

Lusa 28 Mai, 2017, 13:37 | Futebol Internacional

No Grupo E, os neozelandeses passaram para a fase a eliminar mesmo com a derrota por 2-0 com a França, que já estava qualificada.



À Nova Zelândia valeu a vitória das Honduras, já afastadas, sobre o Vietname, por 2-0, resultado que deixou os asiáticos fora de prova.



No embate entre França e Nova Zelândia, um ‘bis’ de Allan Saint-Maximin, aos 22 e 37 minutos, ‘ilustrou’ a vitória dos gauleses frente à Nova Zelândia, que, mesmo assim, seguiu em frente.



Nos oitavos de final, a 01 de junho, a França vai defrontar a Itália, enquanto a Nova Zelândia joga uma vaga nos quartos de final com os Estados Unidos.



Os norte-americanos, que já estavam apurados, fecharam a campanha na primeira fase do Mundial com um empate 1-1 frente à Arábia Saudita, também qualificada.



Brooks Lennon colocou os Estados Unidos em vantagem, a cinco minutos do intervalo, mas Abdullah Al Amri repôs a igualdade para os sauditas, aos 74 minutos.



No outro jogo do Grupo F, bastou ao Senegal um ‘nulo’ com o Equador para também se apurar para os oitavos de final.



No primeiro dia dos oitavos de final, na próxima terça-feira, Portugal vai discutir um lugar nos quartos de final com a anfitriã Coreia do Sul.