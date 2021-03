Novo modelo da Liga dos Campeões deve ficar decidido na próxima semana

Lars-Christer Olsson, que representa a Associação de Ligas Europeias de futebol (European Leagues) no comité executivo da UEFA, afirmou que a decisão do organismo que tutela o futebol europeu sobre a ‘Champions’ deverá ser tomada no dia 31 de março.



Existe um consenso entre a UEFA e os líderes dos clubes e das ligas para um aumento de 32 para 36 equipas, numa liga única, em que cada equipa vai jogar contra adversários equilibrados, com base no ‘ranking’ das equipas, na primeira fase.



As divergências entre os clubes e as ligas estão relacionadas com o número de jogos que cada equipa vai disputar nesta fase e como serão atribuídas as quatro novas vagas na Liga dos Campeões.



A Associação Europeia de Clubes quer duas vagas reservadas de acordo com a classificação no ‘ranking’ ou histórico das equipas, para além de defender 10 jogos entre as equipas na primeira fase, criando mais 100 jogos do que atualmente acontece.



Já a European Leagues prefere que as equipas joguem oito jogos numa primeira fase em vez de 10, o que significaria um aumento de 64 jogos em vez dos possíveis 100 com o novo modelo, para além de defender que três das novas vagas devem ser para clubes campeões fora das principais ligas.



“Temos de ser honestos e afirmar que os clubes tiveram mais influência do que nós”, disse Olsson, que foi nomeado presidente honorário da European Leagues.



A UEFA pretende ter definido o modelo das competições europeias antes do seu congresso anual, agendado para 20 de abril.