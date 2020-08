Novo triunfo para Rui Vitória, que já não pode ser campeão na Arábia Saudita

Com este resultado, o Al Nassr mantém o segundo lugar da tabela, a seis pontos do primeiro classificado Al Hilal, que antes comemorara o novo título de campeão, ao bater o Al-Hazem, por 4-1.



Já o Al-Fayha, que esta semana dispensou o treinador português Jorge Simão e que contou com Arsénio a titular, continua muito perto da zona de despromoção, em 13.º com 29 pontos.



O jogo, da 28.ª jornada do campeonato, viu os visitantes a inaugurar o marcador, aos sete minutos, por intermédio de Andriatsima.



A equipa da casa reagiu e volvidos três minutos chegou à igualdade por Hamdallah, de grande penalidade.



Até final, a formação orientada por Rui Vitória tudo fez para chegar à reviravolta no marcador, que só conseguiu aos 90+5 minutos, de novo por Hamdallah, a bisar na partida.