Números e Curiosidades - 1.ª jornada do Mundial

Os primeiros:



- Almoez Ali (Catar) - Primeiro jogador a tocar na bola neste mundial.



- Enner Valencia – Autor do primeiro golo do Mundial.



- Catar - Tornou-se no primeiro anfitrião a perder o seu jogo de estreia em 22 mundiais.



- Bellingham (Inglaterra) foi o primeiro jogador nascido neste século a marcar num mundial.



- Enner Valência – o autor do primeiro golo de penálti.



- Lewandowski – o autor do primeiro penálti falhado.



- Sadd Al Sheeb – viu o primeiro cartão amarelo.



Os outros números:



24 - Irão-Inglaterra teve 24 minutos de descontos.



64 - País de Gales voltou a marcar 1 golo em mundiais… 64 anos depois.



7 - Pela primeira vez na história a Espanha marcou 7 golos em mundiais.



4 - Tivemos quatro 0-0 na 1.ª jornada.



36 - A Argentina voltou a perder 1 jogo… 36 jogos depois.



36,53 - Giroud (França) tornou-se no jogador mais velho a bisar em mundiais (36 anos e 53 dias).



100 – A Espanha chegou aos 100 golos em Mundiais. Autor do golo 100… Dani Olmo.



50 – Portugal chegou aos 50 golos em Mundiais. Autor do golo 50… Cristiano Ronaldo.



23 – João Félix foi o 23.º jogador de sempre a marcar em Mundiais por Portugal.



24 – Rafael Leão foi o 24.º jogador de sempre a marcar em Mundiais por Portugal.



0 - Não tivemos qualquer expulsão neste mundial.



41 - Foram marcados 41 golos (média de 2,5 golos por jogo).



16 - Portugal voltou a vencer na estreia em Mundiais… 16 anos depois.



Os inéditos



- Pela primeira vez na história dois clubes asiáticos venceram 2 campeões do mundo (Arábia e Japão derrotaram Argentina e Alemanha).



- Não tivemos qualquer cartão vermelho neste mundial (em 16 jogos).



- O rei da Arábia Saudita, Salman Bin Adulaziz Al Saud decretou feriado nacional, no dia seguinte ao terem derrotado pela 1.ª vez na sua história uma seleção de topo mundial (a Argentina).