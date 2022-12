Números e Curiosidades do 22.º Mundial de futebol

- Foram marcados 172 golos em 64 jogos. (Recorde de golos marcados numa edição de um mundial)- Dos 64 jogos, 57 tiveram golos (!). Tivemos 7 nulos.- Inglaterra-6 Irão-2, o jogo com mais golos.- Mbappé (Fra) com 8 golos foi o melhor marcador do Mundial.- Voltámos a ter um francês melhor marcador… 64 anos depois (!). Última vez tinha sido Fontaine em 1958.- Mbappé foi o segundo jogador na história a fazer um "hat-trick" em finais, depois de Hurst (Ing) em 1966.- Enner Valência (Equ) - fez o primeiro golo do Mundial.- Lewandowski fez o golo 2600 da história dos mundiais.- Mbappé (Fra) fez o último golo.- Enner Valência foi o primeiro a bisar.- Gonçalo Ramos e Mbappé, os únicos a fazer "hat-trick".- Messi, a marcar em 4 mundiais, igualou Pelé, Uwe Seeler e Klose.- Alphonso Davies (Canadá) fez o golo mais rápido deste Mundial, aos 65 segundos.- Todas as seleções marcaram neste mundial.- Portugal chegou aos 61 golos em Mundiais.- Brasil chegou aos 237 golos em Mundiais. Ultrapassou a Alemanha (232) e passou a ser a seleção com mais golos em Mundiais.- Messi chegou aos 26 jogos em Mundiais, ultrapassou Matthaus e passou a ser o jogador da história com mais jogos.- Messi, Ronaldo e Andres Guardado igualaram Rafa Marquez, Matthaus, Carvaja e Buffon em número de Mundiais, com 5 presenças.- E Ronaldo entrou na para a história, como único jogador que marcou em 5 mundiais, ultrapassou Pelé, Uwe Seeler e Klose.1.º - KLOSE – 16 golos



2.º - RONALDO – 15





3.º - GERD MULLER – 14



4.º - JUST FONTAINE e MESSI – 13 cada



6. º - PELÉ e MESSI – 12 golos cada



PELA PRIMEIRA VEZ:



- O país anfitrião perdeu no jogo inaugural (Catar perdeu frente ao Equador).



- Mohammed Muntari - fez o 1.º golo de sempre do Catar em Mundiais.



- Alphonso Davies – fez o 1.º golo de sempre do Canadá em Mundiais.



- Tivemos uma equipa africana nas meias-finais de um Mundial, Marrocos.

- Bellingham foi o primeiro jogador nascido neste século a marcar num mundial



- A Espanha marcou 7 golos num jogo de um mundial.



- Um jogador holandês marcou nos 3 jogos da fase de grupos, Gakpo.



CURIOSIDADES:



- Catar-Equador abriu este campeonato do Mundo.



- Argentina-França fechou.



- Pela segunda vez tivemos o VAR.



- Nenhuma seleção conseguiu fazer os 9 pontos na fase de grupos, desde 1994 que tal acontecia.



- Portugal – único país com 2 treinadores nos oitavos de final, Paulo Bento e Fernando Santos.



- Pepe tornou-se no jogador mais velho de sempre a marcar em jogos de mata-mata (39 anos e 283 dias) bateu Roger Milla (38 anos).



- O Rei Saudita, Salman Bin Adulaziz decretou feriado nacional após ter vencido a futura campeã nacional Argentina.



- País de Gales regressou aos Mundiais 64 anos depois, e o Canadá 36 anos depois.



- Tivemos apenas um treinador expulso neste mundial nos 64 jogos… foi o treinador português, Paulo Bento.



- Gonçalo Ramos foi o 4.º jogador português a marcar um "hat trick" em mundiais, depois de Eusébio (1966), Pauleta (2002) e Ronaldo (2018).



- Tivemos pela 2.ª vez consecutiva uma final com 6 golos (2018 e 2022). Antes disso… a última final com 6 golos tinha sido em 1966... no Inglaterra-4 RFA-2.



- Foi a 11.ª final entre seleções da América do Sul e Europa, foi a 8.ª vitória da América (Europa apenas 3).



- Argentina pela 3.ª vez na sua história foi campeã do mundo.



Neste século não há repetições:



2002 - Brasil



2006 - Itália





2010 - Espanha





2014 - Alemanha





2018 - França





2022 - Argentina



Rumo ao mundial 23… faltam 1 266 dias!