Números e Curiosidades - Euro2022 Feminino

13 – Vai realizar-se pela 13.ª vez o Campeonato da Europa de futebol feminino.



16 – As seleções presentes no europeu.



17 – O europeu volta a jogar-se em Inglaterra … 17 anos depois (!)



8 – O número de títulos europeus da Alemanha. A selecção com mais campeonatos da Europa ganhos.



4 – O número de vencedores do Euro. Alemanha (😎, Noruega (2), Suécia (1) e Países Baixos (1). Estão todas presentes.



26 – O número de dias que decorre a competição. (6 a 31 Jul)



2 – Portugal vai estar presente pela 2.ª vez. (e consecutiva)



20 – As selec.ções que já estiveram em europeus.



1 – Vamos ter uma selecção estreante – Irlanda do Norte.



Todos os jogos serão realizados ou às 17h00 ou às 20h00 horas. Não há mais horários.



GRUPO PORTUGAL



- Suíça, Suécia e Países Baixos. Metade das seleções que já foram campeãs europeias… estão no grupo de Portugal (!)



PORTUGAL EM EUROPEUS



- Vai ser a segunda presença da selecção em europeus.



- Única presença, em 2017 nos Países Baixos. (última edição)



- 3 jogos – 1 vitória e 2 derrotas.



- 3 golos marcados e 5 golos sofridos.



- A primeira e única vitória de sempre em Europeus foi frente à Escócia. (2-1, com golos de Carolina Mendes e Ana Leite)



- Carolina Mendes fez o 1.º golo de Portugal em Europeus.



- Os 3 golos de Portugal em Europeus: Carolina Mendes (2) e Ana Leite (1)



GOLO 500



- Estão marcados até ao momento em todas as edições do Europeu… 497 golos. Quem marcar o 3.º golo desta edição marcará o golo 500.



RECORDISTAS



- Carolina Morace (Itá) com 18 golos é a melhor marcadora da competição.



- Doris Fitschen e Birgit Prinz (Ale) – 5 títulos europeus. As jogadoras com mais títulos.



- Doris Fitschen e Brigit Prinz (Ale) – as jogadoras com mais jogos eu europeus – 25 jogos.



- Alemanha – A selecção com mais golos – 109 golos.