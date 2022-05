Números e Curiosidades - Liga dos Campeões

- Aí está a 67. ª final da maior prova da UEFA (A Liga dos Campeões existe desde 1991, há precisamente 31 anos)- Esta é a 31.ª edição da Liga dos Campeões.- Dos 32 clubes que iniciaram a competição, apenas tivemos uma estreia na Liga dos Campeões (!), o Sheriff da Moldávia (e que estreia, até venceu… um dos finalistas desta edição, o Real Madrid).- Foram 32 equipas que representaram 15 países, sendo a Espanha a mais representada com 5 equipas.- Portugal teve 3 equipas pela… 7.ª vez (!). A última vez tinha sido em 2017/18.- O Real Madrid participou pela 25.ª época seguida (recorde absoluto), e… está na final, outra vez.- O grande ausente desta edição foi o Arsenal.- Espanha-18; Inglaterra-13; Itália-12… Portugal-4.- Nos últimos 4 anos… A Liga dos Campeões foi ganha sempre por clubes diferentes.- 2018-Real Madrid, 2019-Liverpool, 2020-Bayern, 2021-Chelsea.- E nos últimos 3 anos… não tivemos nenhuma equipa espanhola em finais, ao contrário, tivemos 4 clubes ingleses (!) (Liverpool, Tottenham, Chelsea e Man. City)- O Real poderá vir a ganhar 4 anos depois.- O Liverpool… 3 anos depois.- A soma das TCE/LC conquistadas pelos dois é de… 19 (!). Real já venceu por 13 vezes, o Liverpool por 6.- A última Liga dos Campeões conquistada pelo Real (em 2018) foi precisamente frente ao Liverpool, 3-1 em Kiev.- Vão defrontar-se em finais pela 3.ª vez, depois de 1981. (1-0 para o Liverpool) e 2018 (3-1 para o Real)- 124 JOGOS – 379 GOLOS MARCADOS- Melhores marcadores:- Benzema (R. Madrid) – 15 golos

– Lewandowski (Bayern)– 13 golos;





- Haller (Ajax) – 11 golos;





- Salah (Liverpool) – 8 golos.



- O melhor marcador português, mais uma vez, foi Ronaldo com 6 golos.



- O melhor marcador a jogar num clube português foi Darwin (Benfica) com 6 golos.



Curiosidades desta edição



- O primeiro golo desta edição foi marcado por Cristiano Ronaldo, em Berna frente ao Young Boys a 14 de setembro.



- Haller estreou-se na Liga dos Campeões, e logo com um poker. (imitou feito de Marco Van Basten em 1992/93)



- Haller que se tornou no 2.º jogador da história, depois de Ronaldo, a marcar em todos os jogos da fase de grupos.



- O Benfica voltou a vencer o Barcelona… 60 anos depois (!)



- O Sporting conseguiu a sua primeira vitória de sempre na Turquia.



- Sérgio Conceição conseguiu a sua 16.ª vitória na LC e igualou o feito de Jesualdo Ferreira.



- Lewandowski fez o seu jogo 100 pelo Bayern na Liga dos Campeões.



- Sheriff venceu… no Santiago Barnabéu.



- A. Traore marcou o primeiro golo de sempre do Sheriff na Liga dos Campeões.



- Messi, Neymar e Mbappe jogaram juntos pela 1.ª vez na LC e… deu empate.