Números e Curiosidades - Mais 2 campeonatos a recomeçar

- Neste momento está a jogar-se em 12 países do Mundo.- Alemanha, Ilhas Faroé, Estónia, Hungria, Arménia, Rep. Checa e Bielorrússia (Europa); Taiwan, Coreia do Sul e Turqueministão (Ásia); Costa Rica (América) e Burundi (África) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vão recomeçar esta quinta-feira mais 2 campeonatos, um na Europa e outro na Ásia.- A Europa continua a ser o continente onde mais países jogam futebol (8) contra os 4 da Ásia, 1 na África e 1 na América.- Hoje vão recomeçar os campeonatos da Dinamarca e da Síria.- 14 – As equipas que participam no campeonato para achar o campeão.- 26 – O Número de jornadas do campeonato (todos contra todos a 2 voltas), na 1.ª fase.- 10 – O número de jornadas do grupo final.- 6 – As equipas que se apuraram para a fase final para o Grupo Campeonato.- 24 – As jornadas já disputadas deste campeonato.- 2 – As jornadas que faltam para acabar a 1.ª fase.- 106 – Este é o 106º campeonato da história da Dinamarca.- 20 – O número de campeões que já teve o campeonato.- 15 – Os títulos de campeão do KB (equipa com mais títulos).- 3 – Os títulos do FC Copenhagen nos últimos 4 anos.



- Silkeborg; Nordsjaelland; Esbjerg; Aalborg; Randers; Hobro; Midtjylland; Horsens; Lyngby; FC Copenhagen; Aarhus; Odense; Brondby e Sonderjyske



Como se determina o campeão?



- 14 equipas, 13 jornadas (2 voltas), todos contra todos e quem chegar ao fim nos 6 primeiros vai a um grupo final.



- Nesse grupo final vão jogar 10 jornadas (todos contra todos em duas voltas). Quem chegar ao fim com mais pontos, é campeão.



- Os pontos que vêm da 1.ª fase mantém-se para a segunda, não se retiram pontos.



Ponto de situação no campeonato:



- Estamos com 24 jornadas realizadas.



- Faltam 2 jornadas para o fim da 1.ª fase.



- Midtjylland comanda o campeonato com 62 pontos, mais 12 que o 2.º, o FC Copenhagen. São os 2 clubes que vão lutar pelo título.



- Os 6 primeiros que forem à fase final, ainda todos podem ser campeões matematicamente, apesar da diferença de pontos já ser considerável.



O ACTUAL CAMPEÃO:



- FC Copenhagen é o actual campeão.



A CURIOSIDADE:



- Nos últimos 8 anos… tivemos 4 campeões diferentes, FC Copenhagen (4 vezes), Midtjylland (2 vezes), Aalborg BK (1 vez) e Nordsjaelland (1 vez).



A HISTÓRIA:



- O campeonato é antigo, já tem mais do que 100 edições (!), começou em 1912/13 (!)



Campeonato da Síria



- 14 – As equipas que participam no campeonato para achar o campeão.



- 26 – O número de jornadas do campeonato (todos contra todos a 2 voltas).



- 16 – As jornadas já disputadas deste campeonato.



- 10 – As jornadas que faltam para acabar o campeonato.



- 48 – Este é o 48.º campeonato da história da Síria.



- 10 – O número de campeões que já teve o campeonato.



- 16 – Os títulos de campeão do Al- Jaish (equipa com mais títulos).



- 4 – Os títulos do Al-Jaish nos últimos 5 anos. Curiosamente não ganhou o último.



As 14 equipas em competição:



- Foutoua; Wathbah; Al Karamah; Al-Sahel; Al Nawaeir; Hottin; Al Wahda; Al Jazira; Al-Ittihad; Al Shorta; Jableh; Al Taliya; Tishreen e Al Jaish



Como se determina o campeão?



- 14 equipas, 13 jornadas (2 voltas), todos contra todos e quem chegar ao fim com mais pontos é campeão.



Ponto de situação no campeonato:



- Estamos com 16 jornadas realizadas.



- Faltam 10 jornadas para o final.



- O Tishreen (39) comanda o campeonato com mais 6 pontos que o segundo classificado, o Wathbah (33) e mais 9 que o terceiro, o Al-Jaish (30).



O ATUAL CAMPEÃO:



- O Tishreen é o atual campeão.



A CURIOSIDADE:



- Nos últimos 5 anos… o Al-Jaish venceu 4 títulos consecutivos, mas… deixou fugir o campeonato na última época.



- O campeão foi o Tishreen, que venceu o seu 3.º campeonato da história. Voltou a vencer o campeonato… 23 anos depois (!). A última vez que tinham sido campeões tinha sido em 1996/97.



A HISTÓRIA:



- O campeonato é recente, começou em 1966/67. O primeiro campeão foi o Al-Ittihad Aleppo.



O GRANDE JOGO deste reinicio do campeonato:



Amanhã – Tishreen-Al Jaish … nem mais, o atual campeão com o ex-tetra campeão.