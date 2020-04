Números e Curiosidades - O campeonato do Tajiquistão

- Quem chegar ao fim em 1.º lugar, é campeão. (Fácil)





- Istiklol entre 2010 e 2019 venceu por 8 vezes.























- 10 – As equipas que jogam o campeonato.- 18 – O número de jogos (9 em casa e 9 fora).- 29 – Este é o 29.º campeonato do Tajiquistão.- 8 – Os títulos ganhos pelo Istiklol e o Regar-Tadaz, as duas equipas com mais campeonatos do Tajiquistão conquistados.- 16 – Dos 28 campeonatos já disputados, mais de metade são de duas equipas.- 6 – O Istiklol venceu os últimos 6 campeonatos.- 8 – Esta Liga do Tajiquistão já conheceu 8 campeões diferentes.- Istiqlol Dushanbe; CSKA Pomir Dushanbe; Khujand; Khatlon; Lokomotiv Pamir; Dushanbe 83; Faizkand; Regar-TadAZ; Istaravshan e Kuktosh.- As 10 equipas jogam entre si, a duas voltas, 18 jornadas.- De 2017 a 2019 (os últimos 3 campeonatos), foram realizados com apenas 8 equipas.- O campeonato volta a ter 10 equipas, 4 anos depois (!)- Campeonato é anual (de abril a outubro)- Estamos com 2 jornadas realizadas.- Neste fim-de-semana de Páscoa realizou-se a 2.ª jornada- Dia 18 de abril começa-se a jogar-se a 3.ª jornada.- O campeão Istiqlol Dushanbe e o Khatlon são as únicas equipas que venceram os 2 primeiros jogos do campeonato, 2 jogos, 2 vitórias – 6 pontos.- O antigo campeoníssimo Regaz ainda não conseguiu vencer neste campeonato.- O Istiklol foi criado em 2007 e é 8 vezes campeão do Tajiquistão.- Neste momento, o atual campeão da Liga Principal procura defender o título, orientado pelo técnico Vitaliy Levchenko.- O CSKA-Pamir foi fundado em 1950 e é o clube mais antigo do Tajiquistão, mas em toda a sua história de participação na Liga Principal venceu apenas duas vezes: em 1992 e 1995.- O primeiro campeonato realizou-se em 1992, depois da separação dos membros da União Soviética.- O primeiro campeão foi o CSKA Pamir.- Regar-Tadaz e o Istiklol têm 8 títulos cada um.- Cada um a dominar a sua década.- Se na 1.ª década deste novo campeonato (90), vários campeões apareceram, nas duas seguintes apenas duas equipas a dominar.- Regar entre 2001 e 2009 venceu por 8 vezes.