Números e Curiosidades - O futebol do fim-de-semana

- São 6 os campeonatos de futebol que estão em andamento em todo o Mundo.- Melhor, passaram a ser 5, acabou o da Nicarágua.





NICARÁGUA



- Real Esteli venceu em Manágua por 3-1, na 2.ª mão da final, e tornou-se tri campeão nacional.



- Foi o 15.º título para o Real Esteli na 1ª liga da Nicarágua.





COREIA DO SUL



- Começou a K1, a liga coreana, com a equipa campeão em título, a equipa do treinador José Morais, a vencer em casa. Jeonbuk-1 Suwon-0



- O veterano de 40 anos, Lee Dong-Gook, marcou o golo inaugural da liga coreana e o golo que deu a vitória à equipa do Jeonbuk.



- Junior Negao (Ulsan) foi o primeiro jogador a bisar. Terry Antonis, o australiano, foi o primeiro jogador a ver o cartão vermelho no campeonato. O Ulsan Hyundai foi a equipa que terminou a 1.ª jornada no 1.º lugar, venceu o Sangju Sangmu por 4-0.



ILHAS FAROÉ



- Também nas Ilhas Faroé começou o campeonato. E logo com surpresa, o campeão em titulo, o Klaksvik, perdeu em casa por 0-2 com o B36 Torshavn.



- Aron Knudsen (Runavik) fez o primeiro golo no campeonato.



BIELORRÚSSIA



- Na Bielorrússia o líder Slutsk perdeu com o Energetik-BGU (1-2) e perdeu a liderança para… o Bate Borisov. Depois das primeiras jornadas terem começado mal ao ex-campeão da Bielorrússia, o Bate ao fim de 8 jornadas chegou finalmente à liderança do campeonato.



- De realçar que do 12.º classificado ao 1.º… apenas há 6 pontos a separá-los (!). E já com 8 jornadas disputadas.



TAIWAN



- Em Taiwan o líder perdeu os seus primeiros pontos ao fim de 5 jornadas, o Taipower empatou 0-0 com o Taichung.



- Pelo contrário, o Ming Chuan University que ainda não tinha ganho neste campeonato, conseguiu a sua primeira vitória, e que vitória (!), 6-0 nos “leões vermelhos”, os Red Lions. (equipa que em Portugal é impossível existir)



TURQUEMINISTÃO



- Finalmente no Turquemenistão, o campeão em título o Altyn Asyr, perdeu 0-1 com o Nebitci e vê o 1.º lugar a distanciar-se.





E no próximo fim-de-semana...



A boa nova ... vem aí a "Bundesliga".