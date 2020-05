Números e Curiosidades - Recomeço da Bundesliga

- 27,5 – As jornadas já disputadas.- 28 – Vai completar-se hoje a 28.ª jornada.- 7 – Com a vitória de ontem o Bayern aumentou para 7 pontos o avanço sobre o 2.º classificado, Bor. Dortmund.- 6 – As jornadas que faltam jogar para acabar o campeonato.- 27 – Os golos de Robert Lewandowski no campeonato, o melhor marcador.- 799 – Os golos marcados até ao momento.- 800 – Quem marcar o primeiro golo dos jogos desta quarta-feira fará o golo 800 do campeonato.- 71 – Já tivemos 71 golos, 27 na jornada 26 (média de 3 golos por jogo), 32 golos na 27.ª jornada (média de 3,5) e 12 golos na jornada 28 (média de 3 golos). Sempre com média igual ou superior a 3.- 22 – Já se realizaram 22 jogos neste reatamento e… apenas 3 vitórias de quem jogou em casa, leu bem, três (!)- 22 jogos – 3 vitórias caseiras, 7 empates e… 12 vitórias dos visitantes (!)- 27 golos marcados pelos visitados, 44 golos marcados pelos visitantes.- Sem público… os visitantes são mais fortes (!)- As únicas 3 vitórias caseiras:Jornada 26 – B. Dortmund-4 Schalke -0Jornada 27 – Hertha-4 Union-0 e Bayern-5 Eintrach Frankfurth-2- O Hertha de Berlim foi o último clube a mudar de treinador. Bruno Labbadia foi o treinador escolhido para evitar que o clube da capital desça de divisão… e adivinhem, neste reinicio, 2 jogos … 2 vitórias … 7 golos marcados e 0 golos sofridos. Hoje jogam em Leipzig.RB Leipzig - HerthaAugsburg - PaderbornDusseldorf - SchalkeHoffenheim - FC Koln

Union Berlin - Mainz