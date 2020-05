Números e Curiosidades - Regresso da Bundesliga

- Continua-se a jogar futebol em 5 países do Mundo.- Neste fim-de-semana vão passar a ser… em 6 (!)- Vem aí o regresso da Bundesliga.- Coreia do Sul, Turqueministão e Taiwan (Ásia), Bielorrússia e Ilhas Faroé (Europa) e agora a Europa vai “empatar” 3-3 com a Ásia, fazendo começar o alemão.- 18 – As equipas que participam no campeonato.- 34 – O número de jornadas do campeonato (17 na 1.ª volta e 17 na 2.ª volta)- 7 – Os campeonatos consecutivos ganhos pelo Bayern atualmente.- 57 – Este é o 58.º campeonato da história da Bundesliga.- 12 – O número de campeões que já teve a Bundesliga.- 28 – O número de Bundesligas ganhas pelo Bayern.- 2 – Nos últimos 10 anos, apenas 2 campeões, Bayern (8) e Borússia Dortmund (2).- 9 – As jornadas que faltam jogar para acabar o campeonato.- RB Leipzig, Freiburg, Borússia Dortmund, Schalke 04, Fortuna Dusseldorf, Paderborn, Hoffenheim, Hertha Berlin, Augsburg, Wolsburg, Eintracht Frankfurt, Bor. M’Gladbach, Union Berlin, Bayern, Werder Bremen e Bayer Leverkusen- Estamos com 25 jornadas realizadas.- Sábado começa a 26.ª jornada do campeonato.- Faltam 9 jornadas para terminar o campeonato- Bayern (55) lidera o campeonato com mais 4 pontos que o 2.º classificado, o Borússia Dortmund (51), e mais 5 que o 3.º, o RB Leipzig (50).- Com 27 pontos em disputa, ainda ninguém desceu de divisão.- Ainda não há nada decidido a 9 jornadas do fim, tudo por decidir.- Robert Lewandowski, com 25 golos, lidera a lista dos melhores marcadores, seguido de Timo Werner com 21 e de Jadon Sancho com 14.- O Bayern é atualmente heptacameão e está a caminho do oitavo campeonato consecutivo.- Joga neste reinício de campeonato, na capital, em Berlim com… o Union Berlin, que se está a estrear na Bundesliga esta época.- Com o futebol parado o Hertha de Berlim continuou a mudar de treinadores. Vai para o seu 4.º treinador nesta temporada. Bruno Labbadia foi o treinador escolhido para evitar que o clube da capital desça de divisão.- Bayern – 28 campeonatos (7 consecutivos).- Borússia Dortmund – 5 campeonatos.- Borússia M’Gladbach – 5 campeonatos.RB Leipzig nunca foi campeão e está a 5 pontos da liderança. Conseguirá?Augsburg - WolfsburgB. Dortmund - SchalkeF. Dusseldorf – PaderbornHoffenheim - HerthaRB Leipzig - FreiburgFrankfurt - MonchengladbachKoln – MainzUnion Berlin – Bayern

W. Bremen – B. Leverkusen