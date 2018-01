Nuno Espírito Santo alvo de processo disciplinar

Mário Aleixo - RTP 03 Jan, 2018, 12:32 / atualizado em 03 Jan, 2018, 12:32 | Futebol Internacional

A federação inglesa (FA) acusa o técnico de "conduta imprópria", após ter sido expulso no jogo em 30 de dezembro com o Bristol, que os "wolves" venceram nos descontos (2-1), tendo Nuno Espírito Santo até sexta-feira para contestar a acusação.



Nesse jogo, fora de casa, o Wolverhampton ficou reduzido a dez jogadores logo aos 14 minutos, com vermelho direto a Batth, mas o Bristol também viu Fielding ser expulso, aos 64 minutos, numa altura em que vencia por 1-0, golo de Bobby Reid, aos 53.



Os "wolves" marcaram aos 66, igualando o resultado a 1-1, e Bennett, já nos descontos (90+3), deu a vitória à equipa de Nuno Espírito Santo.



O Wolverhampton, que voltou a vencer na terça-feira na receção ao Brentford (3-0), lidera destacado, com 12 pontos de avanço, o "Championship", escalão de acesso à principal liga inglesa.