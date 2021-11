Nuno Espírito Santo despedido do Tottenham

"O Clube pode hoje anunciar que Nuno Espírito Santo e os seus treinadores Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias foram dispensados ​​das suas funções", lê-se numa

Nuno Espírito Santo foi afastado do comando técnico do Tottenham, depois de ter chegado ao clube no início da temporada 2021/22, anunciou esta segunda-feira o emblema da Liga inglesa de futebol., lê-se numa nota publicada no site oficial dos `spurs` na Internet.





No comunicado Fabio Paratici, Administrador Delegado do Futebol, lamentou a saída do treinador português.



"Sei o quanto o Nuno e a sua equipa técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tomado esta decisão. O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer-lhe, assim com à sua equipe técnica, e desejar-lhes o melhor para o futuro".





Espírito Santo, de 47 anos, deixa o Tottenham no oitavo lugar da `Premier League`, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas. Na última jornada, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo.





O técnico português foi nomeado substituto permanente de José Mourinho num contrato de dois anos, depois de impressionar durante as quatro campanhas no Wolverhampton Wanderers. Embora tenha começado a temporada bem, derrotando o campeão Manchester City no dia de abertura, a temporada acabou após derrotas em quatro derbies de Londres.