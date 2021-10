Nuno Espírito Santo diz que Ronaldo é “um dos melhores da história”

O treinador do Tottenham, o português Nuno Espírito Santo, elogiou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo, do Manchester United, equipa que vai defrontar no sábado na Liga inglesa de futebol, considerando o compatriota “um dos melhores da história”.