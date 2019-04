Nuno Espírito Santo e Marco Silva perdem fora de casa na Liga inglesa

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 17:37 | Futebol Internacional

No St. Mary’s Stadium, em Southampton, a vitória foi um ‘balão de oxigénio’ para os da casa, ainda na luta pela fuga aos lugares de descida, quando falta definir a equipa que fará companhia ao Huddersfield (20.º) e ao Fulham (19.º) na despromoção ao ‘Championship’.



O Southampton, que hoje subiu ao 16.º lugar e ficou com mais oito pontos do que o Cardiff (18.º), marcou logo aos dois minutos, com Nathan Redmond a antecipar-se ao central e a desviar ao primeiro poste, sem culpa para Rui Patrício.



Os ‘Wolves’, que além do guarda-redes também alinhou com os portugueses Ruben Neves, João Moutinho e Diogo Jota a titulares, empataram ainda na primeira parte, aos 28, com Boly a marcar, na sequência de um pontapé de canto.



Mas ainda antes do intervalo, Redmond esteve novamente em grande plano, ao desmarcar-se nas costas da defesa do Wolverhampton, para fazer o 2-1, aos 30 minutos. Um resultado que foi avolumado por Shane Long, aos 71.



O avançado do Southampton contou uma vez mais com a passividade da defesa dos ‘Wolves’, incapaz de aliviar num pontapé de canto, com uma série de ressaltos a deixaram a bola nos pés de Long, isolado ao segundo poste, para o 3-1.



Com menos um jogo, o Wolverhampton é oitavo, com 47 pontos, mais um do que Everton, com 46.



A equipa de Marco Silva, com o médio português André Gomes a titular, perdeu na visita ao já despromovido Fulham, com Cairney (46 minutos) e Babel (69) a marcarem para os da casa.



A jornada penalizou o Cardiff, 18.º (28 pontos), derrotado na visita ao Burnley, por 2-0, e o Brighton, 17.º (33), goleado em casa pelo Bournemouth, por 5-0, num jogo em que ficou reduzido a dez, por expulsão de Knockaert, aos 68 minutos.



O Southampton acabou por ser o grande beneficiado da ronda, quando na Liga Inglesa falta apenas definir uma equipa para descer.



Mais cedo, o Tottenham goleou em casa o despromovido Huddersfield, por 4-0, com um ‘hat-trick’ de Lucas (27, 87 e 90+3 minutos), depois de Wanyama ter aberto o marcador, aos 24.



Os ‘spurs’ são terceiros na Liga, com 67 pontos, menos 15 do que o Liverpool e menos 13 do que Manchester City, e apenas com mais um ponto do que o Chelsea, quarto.



Ainda hoje o Manchester United (6.º) recebe o West Ham (11.º), enquanto no domingo o City visita o Crystal Palace (13.º), e o Liverpool recebe o Chelsea (4.º). O Arsenal (6.º) visita na segunda-feira o Watford (10.º).