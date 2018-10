Nuno Espírito Santo e Marco Silva vencem fora na Liga inglesa

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 17:59 | Futebol Internacional

Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Hélder Costa e Diogo Jota no ‘onze’ – Ivan Cavaleiro entrou aos 76 minutos e ainda atirou uma bola ao ferro – o recém-promovido Wolverhampton continua a surpreender, impondo-se por 1-0 em casa do Crystal Palace.



O golo solitário do irlandês Matt Doherty (56 minutos), após tabela com o ex-benfiquista Jiménez, valeu o quarto êxito em oito jornadas, que permite aos ‘Wolves’ igualar, provisoriamente, o Arsenal no sexto lugar, com 15 pontos em 24 possíveis.



O Everton adiantou-se no terreno do Leicester com um golo do brasileiro Richarlison (09), mas o ex-portista Ricardo Pereira, em lance individual de contra-ataque, e depois de ‘sentar’ um adversário, empatou aos 40.



O central jamaicano Wes Morgan (63) deixou os locais reduzidos a 10, após receber o segundo cartão amarelo, e foi já em superioridade que o islandês Sigurdsson (77) mandou uma ‘bomba’ de longa distância que garantiu o triunfo aos pupilos de Marco Silva, que assim igualaram o rival na nona posição, com 12 pontos.



O Tottenham sentiu inesperadas dificuldades para bater o modesto Cardiff, por 1-0, com tento do ex-sportinguista Eirc Dier (08), com o adversário reduzido a 10 a partir do minuto 58 – aproximou-se a um ponto dos líderes Manchester City e Liverpool, que se defrontam no domingo, em casa dos ‘reds’.



A expulsão do central congolês Christian Kabasele (32) também foi decisiva na goleada caseira (4-0) sofrida pelo Watford ante o Bournemouth.



O Burnley não foi além de empate 1-1 com o Huddersfield, que assim deixou o último lugar.



O Manchester United, de José Mourinho, 11.º com 10 pontos, recebe hoje o Newcastle, que partilha o último posto com o Cardiff, com apenas dois pontos.