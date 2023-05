Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador na Arábia Saudita em abril

O português Nuno Espírito Santo, que comanda o Al-Ittihad, líder da Liga de futebol da Arábia Saudita, venceu pela segunda vez consecutiva o prémio de melhor treinador do mês, informou hoje a organização da competição.