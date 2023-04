Nuno Espírito Santo vai na sexta vitória seguida

Em Jeddah, o avançado marroquino Abderrazak Hamdallah colocou o Al-Ittihad na frente do marcador, aos 18 minutos, de grande penalidade, uma vantagem que durou até ao minuto 67, altura em que o médio argentino Cristian Cuanca, igualmente de penálti, repôs a igualdade.Já perto do minuto 90, o gabonês Aaron Boupendza desperdiçou no castigo máximo para o Al Shabab, antes de Zakaria Al Hawsawi (90+6) receber ordem de expulsão nos anfitriões, que garantiram o triunfo graças a outro golo de Hamdallah (90+16), novamente através de um penálti.Com o sexto triunfo seguido na prova, a equipa de Nuno Espírito Santo passou a somar 59 pontos, contra os 53 do segundo posicionado Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e 50 do Al Shabab, terceiro.