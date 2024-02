Nuno Gomes ausente de torneio de futebol em Moscovo

Numa mensagem enviada à agência Lusa, o antigo internacional português refere que “já tinha comunicado a organização que não iria estar presente”, no dia em que a Embaixada da Ucrânia em Portugal manifestou “profundo pesar e preocupação” pela participação de Nuno Gomes e Pedro Mendes na competição.“A Embaixada da Ucrânia manifesta profundo pesar e preocupação pela decisão dos antigos jogadores de futebol - Nuno Gomes, Embaixador da Liga Portuguesa e ex-jogador do Benfica, e Pedro Mendes - participarem na Legends Cup em Moscovo, de 9 a 11 de fevereiro”, pode ler-se na nota divulgada.A prova destinada a antigos futebolistas internacionais é vista pela embaixada como uma manobra de propaganda de Moscovo “para divulgar as suas narrativas e atingir objetivos políticos na cena internacional”, apelando à “solidariedade e apoio internacionais” de Portugal para com a Ucrânia.