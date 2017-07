Nuremberga contratou Ewerton ao Sporting

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 11:54 / atualizado em 21 Jul, 2017, 11:54 | Futebol Internacional

O central de 28 anos, que passou a última temporada no Kaiserslautern, equipa também do segundo escalão da Bundesliga, assinou em definitivo com Nuremberga, num negócio que deverá render ao clube de Alvalade cerca de 800 mil euros, de acordo com a imprensa desportiva germânica.



"Ewerton foi um dos melhores defesas da segunda divisão na última temporada. Teve um papel muito importante no Kaiserslautern, que foi a segunda melhor defesa do campeonato", afirmou o diretor desportivo do clube, Andreas Bornemann.



Na última temporada, o Nuremberga terminou a "2º Bundesliga" no 12º lugar.



Ewerton foi contratado pelo Sporting em 2014, aos russos do Anzhi, mas dois anos depois acabou por ser excluído do plantel principal dos "leões" por Jorge Jesus.



Antes, o defesa brasileiro tinha dado nas vistas do Sporting de Braga, entre 2011 e 2013.