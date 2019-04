Nuremberga de Matheus Pereira mais perto da descida

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Abr, 2019, 08:26 / atualizado em 13 Abr, 2019, 08:26 | Futebol Internacional

A equipa da casa beneficiou de um penálti à beira do intervalo, aos 45+2, por derrube do guarda-redes do Schalke, Alexander Nubel, sobre Matheus Pereira, extremo do Sporting emprestado ao emblema de Nuremberga, quando este tentava fintar o seu adversário.



O resultado consumou-se no espaço de dois minutos, aos 83 e 85, com o Nuremberga a abrir o marcador pelo japonês Yuya Kubo, após assistência de Matheus Pereira, e o Schalke a chegar ao empate através do médio sérvio Matija Nastasic.





Com este empate, o Nuremberga é penúltimo da classificação, em 17.º, com 18 pontos, enquanto o Schalke é 14.º, com 27, numa competição liderada pelo Bayern Munique, com 64, seguido do Borússia Dortmund, com 63, e do Leipzig, com 55.