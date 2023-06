Nycole e Ana Vitória chamadas à seleção do Brasil

A avançada Nycole, de 23 anos, que está há quatro temporadas no clube lisboeta, é uma das 11 estreantes para a fase final, juntamente com a colega de equipa Ana Vitória, da mesma idade, que desde 2018/19 veste as cores encarnadas.Em sentido inverso, a veterana Marta, de 37 anos, que leva 119 golos pela equipa "canarinha", e Debinha, que tem 57, encabeçam o lote da selecionadora sueca, que não chamou a avançada Ludmila, do Atlético de Madrid, e a guarda-redes Lorena, do Grémio, por estarem lesionadas.O Brasil integra a o Grupo F, juntamente com a França, Jamaica e Panamá.Portugal também estará presente na fase final do Campeonato do Mundo, no qual defrontará os Países Baixos, em 23 de julho, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname em 27 de julho e o jogo com os Estados Unidos em 1 de agosto.