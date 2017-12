"O melhor Mundial de sempre"

01 Dez, 2017, 12:44 | Futebol Internacional

"O Mundial da Rússia será o melhor da história. Essa é a nossa missão, organizar o melhor Mundial. Pelo que já vi, está quase tudo preparado e o que falta concluir estará pronto em breve", disse Gianni Infantino, em conferência de imprensa.



Infantino sublinhou que a organização do Mundial da Rússia, entre 14 de junho a 15 de julho de 2018, é "especial" e "única" e sublinhou o empenho de todos aos mais variados níveis, desde o presidente russo, Vladimir Putin, aos voluntários.



O presidente da FIFA classificou ainda de "incrível" o Estádio Luzhnikí, em Moscovo, que receberá o jogo de abertura e a final do Mundial2018.



"O futebol é magia e paixão. O futebol pode mudar muitas coisas e tem o poder de fazer com que as pessoas sintam coisas diferentes em relação aos países. Todos os que vierem à Rússia serão bem-vindos", disse Gianni Infantino.



Portugal, campeão europeu em título, foi colocado no Pote 1 do sorteio, a realizar no Kremlin, sendo um dos 32 países que ficarão a conhecer hoje os adversários na fase de grupos do Mundial2018.



Constituição dos potes para o sorteio da fase final do Mundial de futebol de 2018:



Pote 1

Rússia (anfitriã)

Alemanha (1.º) *

Brasil (2.º)

Portugal (3.º)

Argentina (4.º)

Bélgica (5.º)

Polónia (6.º)

França (7.º)



Pote 2

Espanha (8.º)

Peru (10.º)

Suíça (11.º)

Inglaterra (12.º)

Colômbia (13.º)

México (16.º)

Uruguai (17.º)

Croácia (18.º)



Pote 3

Dinamarca (19.º)

Islândia (21.º)

Costa Rica (22.º)

Suécia (25.º)

Tunísia (28.º)

Egito (30.º)

Senegal (32.º)

Irão (34.º)



Pote 4

Sérvia (38.º lugar)

Nigéria (41.º)

Austrália (43.º)

Japão (44.º)

Marrocos (48.º)

Panamá (49.º)

Coreia do Sul (62.º)

Arábia Saudita (63.º)





(*) Classificação segundo o ranking da FIFA de 16 de outubro





(com Lusa)