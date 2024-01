Óbito/Beckenbauer: Chanceler alemão destaca legado do "Kaiser"

"Foi campeão do mundo como jogador e treinador, para muitos era o 'Kaiser' também porque criou em várias gerações entusiasmo pelo futebol alemão", disse o governante, reagindo à morte da 'lenda' do futebol germânico anunciada hoje pela família do mesmo.

O antigo futebolista campeão mundial em 1974, e que repetiu o título, como selecionador, em 1990, tem sido elogiado pelas mais altas figuras do país, tanto políticas como no mundo do futebol.Olaf Scholz entende que todos os compatriotas "sentirão saudades" do lendário futebolista, que se notabilizou pela Alemanha, bem como pelo Bayern Munique.Beckenbauer conquistou o título de campeão do mundo pela 'mannschaft' como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido na sexta-feira), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.Antigo defesa e médio, conquistou a Bola de Ouro em 1972 e 1976, e ergueu três Taças dos Clubes Campeões da Europa pelo Bayern Munique, clube ao qual presidiu entre 1994 e 2009.Além de ter orientado a seleção alemã, treinou igualmente os franceses do Marselha e o próprio Bayern, conduzindo a formação de Munique ao triunfo na Bundesliga em 1993/94.