Óbito/Beckenbauer: Infantino lamenta "perda dolorosa de uma verdadeira lenda"

"Beckenbauer foi o primeiro capitão a erguer o atual troféu do Campeonato do Mundo da FIFA em 1974 e também venceria o torneio como selecionador da Alemanha em 1990. A sua morte representa uma perda dolorosa para o futebol alemão e mundial", lembrou o líder do organismo que tutela o futebol mundial, através da rede social Instagram.



O dirigente da FIFA recordou Beckenbauer como o "grande vizinho de muitas reuniões do Comité Executivo da UEFA", nas quais partilhou "de bom grado muito do conhecimento sobre futebol".



"Uma grande pessoa, amigo do futebol, campeão e uma verdadeira lenda, o querido Franz jamais será esquecido", concluiu Infantino.



O antigo futebolista e treinador alemão Franz Beckenbauer morreu no domingo, aos 78 anos, informou hoje a família do 'Kaiser'.



Beckenbauer conquistou o título de campeão do mundo pela 'mannschaft' como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido na sexta-feira), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.



Antigo defesa e médio, conquistou a Bola de Ouro em 1972 e 1976, e ergueu três taças dos Clubes Campeões da Europa pelo Bayern Munique, clube ao qual presidiu entre 1994 e 2009.



Além de ter orientado a seleção alemã, treinou igualmente os franceses do Marselha e o próprio Bayern, conduzindo a formação de Munique ao triunfo na Bundesliga em 1993/94.