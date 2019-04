Ofensiva final da Astana leva Izagirre ao triunfo na Volta ao País Basco

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 19:09 | Futebol Internacional

A etapa era relativamente curta, de 118,2 quilómetros (na região de Eibar), mas dura, com seis contagens de montanha - das quais duas de primeira categoria e uma de segunda - que permitiram à Astana atacar forte para recuperar os 54 segundos de atraso que o basco tinha para Buchmann.



A reviravolta começou a definir-se na escalada de Azuki, de primeira categoria, com os ciclistas da BORA-hansgrohe sem 'pernas' para o ataque muito forte de Izagirre e do dinamarquês Jakob Fuglsang, a outra opção da Astana para o triunfo final.



Antes, a Astana muito tinha trabalhado na 'caça' à fuga inicial de dezena e meia de unidades, deixando então as suas duas figuras com espaço para brilhar na montanha.



Faltavam então ainda 62 quilómetros para a meta e mais montanha pela frente, nomeadamente a escalada do Karakate (1.ª), e o atraso do líder era já de 25 segundos.



A tendência de recuperação acentuou-se, nas subidas de Karakate e Asentzio (2.ª), a última do dia e já a 22 quilómetros da meta, com os alemães a terem de reconhecer a derrota.



Com os dois homens da Astana ficaram na frente o esloveno Tadej Pogacar e o irlandês Daniel Martin, ambos da UAE Emirates, e o britânico Adam Yates, da Mitchelton-Scott, vencedor da etapa em 2:59.34 horas.



Buchmann perdia 1.36 e Schachmann 3.45, confirmando-se a vitória final de Izagirre, já esta época triunfador da Volta à Comunidade Valenciana e de uma etapa do Paris-Nice.



Na geral final, Daniel Martin foi segundo, a 29 segundos, e Buchmann terceiro, a 31. Fugslang foi o quarto, a 36, e Yates o quinto, a 51.



Em termos de portugueses, todos voltaram a perder bastante tempo: Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) 8.59 minutos e Amaro Antunes (CCC) e José Gonçalves (Katusha-Alpecin) 14.50.



Guerreiro conclui a Volta ao País Basco em 36.º, a 32.55. Gonçalves foi 66.º, a 52.31, e Antunes 76.º, a 57.00.