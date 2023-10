Oficial. FIFA suspende Luis Rubiales por três anos

Na sequência do polémico beijo a Jenni Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial feminino, a FIFA vem agora confirmar o castigo ao abrigo do artigo 13.º do Código Disciplinar do organismo.





A FIFA esclarece que Rubiales já foi notificado da decisão e pode recorrer para o Comité de Apelo no prazo de 10 dias.



O organismo máximo do futebol mundial reitera “o compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todos e garantir o respeito pelas regras básicas de conduta”.



A final do Mundial feminino de futebol, disputada em 20 de agosto, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória espanhola (1-0 À Inglaterra) no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido.



O comportamento de Rubiales valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, que o suspendeu do cargo durante 90 dias.



A jogadora apresentou, por seu turno, uma queixa na justiça por agressão sexual de Rubiales, que inicialmente recusou demitir-se da RFEF, mas acabou por fazê-lo em 10 de setembro.



À data, o dirigente encontrava-se no relvado durante a cerimónia de entrega das medalhas às jogadoras espanholas e, ao congratular Jenni Hermoso pelo feito, levantou-a e beijou-a na boca.