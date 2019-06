RTP Comentários 07 Jun, 2019, 21:25 / atualizado em 07 Jun, 2019, 21:36 | Futebol Internacional

No entanto, a imprensa espanhola, através do diário As, revela que o Real Madrid terá desembolsado qualquer coisa como 100 milhões de euros mais variáveis não especificadas.







O internacional belga, de 28 anos, vai assinar um contrato válido por cinco épocas. Fica, assim, ligado aos "merengues" até 30 de junho de 2024.

Eden Hazard será apresentado como jogador do Real Madrid a 13 de junho no mítico Santiago Bernabéu, após realizar os habituais exames médicos.