Oficial. Manchester United despede Solskjaer

O Manchester United oficializou este domingo o despedimento de Ole Gunnar Solskjaer. O treinador norueguês não resistiu à série de maus resultados dos "red devils" e a pesada derrota de ontem, diante do Watford, acabou por ser o argumento final.





"O Manchester United comunica que Ole Gunnar Solskjaer deixou o papel de treinador. O Ole vai ser sempre uma lenda no Manchester United e é com pena que tomámos esta difícil decisão. Embora as últimas semanas tenham sido dececionantes, elas não devem ensombrar o trabalho que ele fez nos últimos três anos", pode ler-se no comunicado do clube.





Os "red devils" informam ainda que Michael Carrick vai assumir a liderança da equipa interinamente nos próximos encontros, a começar já pelo de terça-feira, frente ao Villarreal, para a Liga dos Campeões.



A imprensa inglesa apontou já uma série de candidatos ao lugar do norueguês, com Zinedine Zidane a encabeçar as preferências.





“Apesar de as últimas semanas terem sido dececionantes, elas não podem apagar todo o trabalho que ele fez nos últimos três anos, na reconstrução das bases do sucesso a longo prazo”, lembra o clube de Manchester.



Desta forma, o Mnchester United agradece todo o trabalho do norueguês, de 48 anos: “Ole sai com os nossos sinceros agradecimentos pelo seu incansável trabalho como treinador e votos de sucesso para o seu futuro”.



“O seu lugar na história do clube está assegurado, não só pelo que fez enquanto jogador, mas pelo grande homem e treinador que é e nos proporcionou momentos fantásticos. Será sempre bem-vindo em Old Trafford, como parte da família do Manchester United”, escreveu ainda o clube inglês.