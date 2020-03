Oficial. UEFA suspende jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa

Nesta suspensão estão incluídos os restantes jogos dos oitavos de final da Champions, previstos para 17 e 18 de março; toda a segunda mão da Liga Europa, previsto para 19 de março; e Youth League, com os quartos de final agendados para 17 e 18 de março.





A decisão sobre quando serão realizados estes jogos ainda não foi divulgada.





Na próxima semana deveriam disputar-se os jogos da segunda mão entre Juventus e Lyon, Manchester City e Real Madrid, na terça-feira, e entre Barcelona e Nápoles, e Bayern Munique e Chelsea, na quarta-feira.





O sorteio para as fases seguintes das competições, que estava agendado para sexta-feira, dia 20, foi igualmente adiado.







Factos relevantes





Na quinta-feira, a equipa do Real Madrid entrou em quarentena, devido ao aparecimento de um caso positivo na equipa de basquetebol do clube, com a qual o plantel de futebol partilha instalações no centro desportivo do clube.



A Juventus, equipa de Cristiano Ronaldo, que na próxima semana recebe o Lyon, está igualmente em quarentena desde quarta-feira, depois de o defesa italiano Rugani ter sido diagnosticado com o Covid-19.



O Chelsea anunciou quarentena, depois do seu jogador Callum Hudson-Odoi ter dado positivo para o novo coronavírus.



A UEFA Youth League também vai parar, pelo que o Benfica já não jogará na quarta-feira com o Dinamo Zagreb, na Croácia, em encontro dos quartos de final.