Oliver Glasner deixa o Eintracht no final da época

”, pode ler-se na página oficial do clube na Internet.O Eintracht acrescenta que “, contratado para comandar o clube, no qual atua o português Aurélio Buta, em 2021/22.Citado pelo emblema germânico, o treinador, de 48 anos, disse que as “conversações foram honestas e abertas”, mas preferiu apontar aos jogos que restam na época, na qual ainda pode conquistar a Taça da Alemanha, caso vença na final o Leipzig.”, expressou.