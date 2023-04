Olivier Giroud renova com o AC Milan por mais uma temporada até 2024

No seu site oficial, o AC Milan assegurou por mais uma época a continuidade do internacional gaulês, que termina contrato no final da atual temporada.



Giroud está no clube de Milão desde 2021 e leva 27 golos em 76 jogos pelos ‘rossoneri‘.



Antes, o avançado, melhor marcador de sempre da seleção francesa com 53 golos, passou por Chelsea, Arsenal, Montpellier, Tours e Grenoble, clube em que fez a sua formação e iniciou a carreira.