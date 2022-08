Olympiacos anuncia novo treinador sem despedir oficialmente Pedro Martins

Em comunicado publicado no seu site oficial, o Olympiacos dá as boas-vindas a Carlos Corberán, técnico de 39 anos que passou as duas últimas épocas no Huddersfield, do segundo secação inglês e que trabalhou no Leeds United com o argentino Marcelo Bielsa.



“Corberán levou Huddersfield ao ‘play-off’ de promoção à Premier League e encontrou grande sucesso ao lado de Bielsa”, lê-se na nota do clube helénico.



A chegada do técnico espanhol acontece numa altura em que Pedro Martins é oficialmente ainda treinador do Olympiacos, não tendo sido anunciada a sua saída do cargo.



Martins, de 52 anos, venceu três vezes o campeonato grego em quatro épocas, mas na última semana sofreu uma dura eliminação na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com uma goleada em casa perante os israelitas do Maccabi Haifa (4-0).



No Olympiacos alinham os portugueses João Carvalho e Pêpê Rodrigues.