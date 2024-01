Olympiacos, de Carlos Carvalhal, eliminado da Taça

A equipa do Panathinaikos foi mais competente na marcação dos penáltis, mas o Olympiacos teve o apuramento nos pés do médio português João Carvalho, lançado em campo no minuto 100, que falhou o penálti que daria a passagem da sua equipa aos quartos de final, uma vez que o sérvio Filip Mladenovic tinha desperdiçado para o "Pana".Os outros dois portugueses do plantel do Olympiacos, Gelson Martins e Daniel Podence, não foram titulares, mas entraram aos 63 e aos 100 minutos, concretizaram os respetivos penáltis.O penálti decisivo, o oitavo para o Olympiacos, foi desperdiçado pelo médio guineense Mady Câmara, que rematou por cima da barra.O Panathinaikos garantiu assim uma vaga nos quartos de final, juntando-se a PAOK, Atromitos, OFI Creta, Panetolikos, Aris Salonica, Panserraikos e ao vencedor da eliminatória entre Levadiakos e Niki Volos, do qual falta disputar a segunda mão.