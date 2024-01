Olympiacos de Carlos Carvalhal ganha com Fran Navarro a marcar pela primeira vez

A jogar na condição de visitante, o Olympiacos inaugurou o marcador aos 11 minutos, através do avançado Georgios Masouras, que aproveitou a assistência de João Carvalho, e, aos 39, o ponta de lança espanhol Navarro, que atua nos helénicos por empréstimo do FC Porto, marcou o primeiro golo pela nova equipa no quarto jogo realizado.



Mesmo em cima do intervalo (45+2) da partida da 18.ª ronda, o defesa bósnio Ivan Milicevic reduziu para o lanterna-vermelha do campeonato grego e, já no segundo tempo, aos 64, o atacante sérvio Ognjen Ozegovic restabeleceu a igualdade, depois de Masouras ter visto um golo anulado pelo videoárbitro (VAR) aos 52 por mão na bola.



O golo da vitória do Olympiacos, aos 85, foi apontado pelo marroquino Youssef El Arabi, que tinha entrado aos 65 para o lugar de Fran Navarro, após assistência de Gelson Martins, lançado no relvado apenas dois minutos antes.



Com a conquista dos três pontos, depois de duas derrotas seguidas, a turma de Carvalhal segue no quarto lugar com 35 pontos, encurtando a distância para o trio da frente, Panathinaikos (40), AEK Atenas (38) e PAOK (38), que ainda jogam hoje, os dois primeiros um contra o outro.



Já o Kifisia é o último classificado (14.º) com 12 pontos.